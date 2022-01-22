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Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду

Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду

Сенатор Алексей Пушков призвал руководство РФ к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента республики Майи Санду.

По его словам, после таких заявлений Кишинев заявляет об ожидании готовности к сотрудничеству со стороны России, передает iz.ru.

«Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков.

По его мнению, Молдавия должна заплатить за газ, а где Санду возьмет на это средства — дело политика, не Москвы.

Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду

21 января в эфире румынского телеканала Pro TV президент Молдовы Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".
На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".



Политик добавила, что Москва и Кишинев среди прочего обсуждают вопрос вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вопрос ликвидации оружия на складах в Колбасне.

️Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5 + 2» и поддерживают там стабильность.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

20 января парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за ситуации с газом в стране. Накануне «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. При этом «Молдовагаз» сообщал о нехватке средств для внесения авансового платежа.

После введения режима ЧП «Молдовагаз» полностью выплатил аванс за топливо «Газпрому» за январь. Пресс-служба компании указала, что перевела «Газпрому» $34,375 млн, что является финальным траншем из $63 млн, подлежащих оплате за этот период.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

  • Сегодня, 11:35
  • DTV
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