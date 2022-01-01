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В Приднестровье назвали самые популярные имена для детей в 2021 году

В Приднестровье назвали самые популярные имена для детей в 2021 году

В прошлом году в Приднестровье родились 3 144 ребёнка, из них 1 628 мальчиков и 1 516 девочек. Самое большое пополнение в Тирасполе – более 1 000 новорождённых, меньше всего в Днестровске, где появились на свет 45 малышей.

В Бендерах зарегистрировали 569 малышей, в Рыбницком районе 433, в Дубоссарском 218, в Слободзейском 468, в Григориопольском 242, в Каменском – 107.

Интересно, что в Дубоссарском, Григориопольском и Каменском районах мальчиков было существенно больше, во всех остальных городах и районах – примерно поровну с девочками, сообщает novostipmr.com.

Если говорить про то, как чаще всего называли детей, то в Тирасполе это Иван, Артём, Александр, Владислав и Дмитрий, а также Екатерина, Ксения, Виктория, Анастасия, София и Мария. Наиболее редкими среди мальчишеских имён были Эльдар, Макар, Леон, Амир, Осман, Фархад, Лука и Эмиль, среди девичьих: Меланья, Иванна, Софи, Арианна, Адель, Элеонора, Аглая и Виталина.

В Бендерах в прошлом году было много Давидов, Максимов и Марков, а также Милен, Елизавет и Кир.

Жителям Слободзейского района больше всего полюбились имена Ярослав, Константин, Александр и Лев, а также Варвара, София, Ева и Мария. Среди редких имён - Дамир и Алевтина.

В Григориопольском районе в прошлом году часто называли детей Давидами, Александрами, Матвеями и Марками, а также Эвелинами, Александрами, Миланами, Дарьями, Екатеринами, Алинами и Софиями. Но ещё были Кэтэлин, Анисим, Гордей, Дамиан, Вильян, Драгош, Макар, Святослав и Захар (мальчики) и Ливия, Таисия, Жанна, Злата, Елизавета, Эмилия, Аглая, Эмма, Самира и Фрида (девочки).

В Дубоссарском районе родители выбирали для сыновей имена Александр, Матвей, а для дочерей – Надежда и София. Но также в ЗАГСе зарегистрировали Милану, Эмилию, Дамира, Елисея, Демида, Алиану и Эльмиру.

В Рыбнице было много Екатерин, Даш, Софий и Арин, а также Даниилов, Тимуров, Александров и Артёмов. Среди необычных и редких имён: Авиэль, Теона, Эбигейл, Каталия и Алексия (девочки), а также Марат, Матей и Даниэль (мальчики).

В самом северном, Каменском районе, наиболее популярными были имена Владислав, Максим, Тимофей, Егор, Ксения и Дарья. Необычные: Адам и Ева, Моника, Чезар, Матео и Камиль.

novostipmr.com

В Приднестровье назвали самые популярные имена для детей в 2021 году
  • Сегодня, 16:40
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