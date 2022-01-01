Стало известно, на какие суммы в виде штрафов будут наказывать в Молдове за нарушение эпидемиологических норм в условиях "красного кода" ковид-опасности
За нарушение эпидемических норм, связанных с распространением коронавируса, предусмотрен штраф от 2000 до 5000 леев.
Для юридических лиц штрафы за нарушение эпидемиологических правил будут начинаться с 10 тыс. леев, а при повторном нарушении могут превысить 50 тыс. леев, пишет bloknot-moldova.md.
Ранее мы сообщали о том, что Национальная ассоциация ресторанов и оздоровительных учреждений Молдовы (MĂR) возмущена новыми ограничениями, введенными Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью. Рестораторы подметили, что возможностей заразиться в супермаркетах и рынках намного больше, нежели в кафе.