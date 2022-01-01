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В Молдове за нарушение ковид-правил будут штрафовать

В Молдове за нарушение ковид-правил будут штрафовать

Стало известно, на какие суммы в виде штрафов будут наказывать в Молдове за нарушение эпидемиологических норм в условиях "красного кода" ковид-опасности

За нарушение эпидемических норм, связанных с распространением коронавируса, предусмотрен штраф от 2000 до 5000 леев.

Для юридических лиц штрафы за нарушение эпидемиологических правил будут начинаться с 10 тыс. леев, а при повторном нарушении могут превысить 50 тыс. леев, пишет bloknot-moldova.md.

Ранее мы сообщали о том, что Национальная ассоциация ресторанов и оздоровительных учреждений Молдовы (MĂR) возмущена новыми ограничениями, введенными Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью. Рестораторы подметили, что возможностей заразиться в супермаркетах и рынках намного больше, нежели в кафе.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 16:53
  • DTV
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