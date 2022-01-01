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Что делать если в сертификате о вакцинации допущена ошибка

Что делать если в сертификате о вакцинации допущена ошибка

Министерство здравоохранения информирует, что в случае обнаружения гражданином технической ошибки, в ранее выданном сертификате, необходимо обратиться с письменным заявлением и копией сертификата (в котором обнаружена ошибка) на имя заведующего поликлиники по месту проведения вакцинации.

В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, суть обращения и в чем заключается ошибка.

После внесения ответственным сотрудником Минздрава исправлений в цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19, гражданам будет доступен сертификат с исправленными данными.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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