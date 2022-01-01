В Бендерах более двух с половиной тысяч человек обратились в 2021 году в городскую службу занятости. Более 500 встали на учет. Каждый пятый из них трудоустроен, сообщается на сайте бендерской госадминистрации
2021г. внес свои особенности в работу предприятий и организаций. Второй год карантинных мероприятий, многие работали «на удаленке». В городском центре занятости также освоили дистанционный режим. Прием граждан продолжали, несмотря на трудности, связанные с пандемией.
«Если говорить о цифрах, то в прошлом году 2667 человек обратилось к нам в поисках работы, это в 2 раза меньше, чем в 2020 году, 518 человек пожелали зарегистрироваться, из них 48 процентов – женщины. Получили консультацию 1892 человека, 800 человек получали пособие по безработице, это с учетом переходящих с 20-го года. Получили статус 316 человек только в 2021 году», — озвучила цифры заместитель директора городского Центра соцстрахования и соцзащиты Светлана Онуфриенко.
Трудоустроить удалось 20% безработных, стоящих на учете в службе, граждан. По-прежнему сложно было найти работу без образования, с начальным профессиональным. И, как ни удивительно, — с высшим. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда по-прежнему велик, отмечают специалисты. Хотя количество вакансий пошло в рост. Врачи, медсестры и санитарки, педагоги и милиционеры, водители, слесари и уборщики. Такие вакансии в наличии сегодня.
Более двух с половиной тысяч человек обратились в 2021 году в городскую службу занятости«1525 вакансий всего, и 1127 вакансий – это рабочие профессии. То есть количество вакансий по сравнению с прошлым годом значительно выросло. Работодатели сегодня просят, чтобы специальный работник имел профессию, высшую квалификацию, но требования не совпадают с теми профкачествами граждан, которые состоят у нас на учете», — отметила в интервью БТВ Светлана Онуфриенко.
Профориентационные курсы и консультации специалистов центра направлены на то, чтобы переквалифицироваться, помочь людям трудоустроиться. К сожалению, многие программы политики активной занятости населения были приостановлены, из-за ковид-ограничений. Такие же, как «Обучение» и «Летняя занятость», провести удалось, и очень успешно.
«В прошлом году у нас было более 200 заявок от подростков, удалось устроить 128 человек, исходя из финансовых возможностей – бюджета фонда. Очень хорошо помогли 15 и 18 школа, ребята были трудоустроены в КДЦ «Шелковик» помощниками специалистов, в историко-краеведческий музей, работали помощниками научных сотрудников, и в Централизованной библиотеке помощниками библиотекаря. И отзывы руководителей этих учреждений очень хорошие», – сказала замдиректора Центра соцстрахования и соцзащиты.
Более двух с половиной тысяч человек обратились в 2021 году в городскую службу занятостиБлагодаря программе «Обучение» 27 человек приобрели новую специализацию. Трое из них – с инвалидностью 3 группы, еще два человека – со второй. Два бендерчанина с инвалидностью 2 группы продолжают обучаться в этом году. Пользователь ПК, парикмахер-стилист, офис-менеджер, специалист по кадрам. Такие профессии они хотят получить сегодня. Эту работу продолжат в 22-ом. Все необходимые условия в городской службе для этого есть.
«Инвалидам 2 группы оплачивается только стоимость обучения, пособие по безработице или стипендию они не получают в соответствии с законодательством о занятости. В прошлом году мы открыли учебный класс, создано там 4 рабочих места для инвалидов 2 группы. Для тех, кто будет у нас на месте проходить дистанционное обучение. Ну а всего у нас граждан с инвалидностью в прошлом году зарегистрировано 42 человека. Мы с ними работаем по программе «Надежда», — подчеркнула Светлана Онуфриенко.
Индивидуальный подход к каждому. Так работают в этой службе. Чтобы каждый нашел свое место в профессиональной сфере.