Российские пенсионеры с 2022 года, как и все остальные россияне, подпадающие под определенные критерии, начнут платить новый налог - выплаты должны быть сделаны до 1 декабря. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, платить придется тем, у кого имеется прибыль с различных банковских депозитов. Для этого банки должны будут передать информацию по своим вкладчикам в налоговую, пишет mk.ru
По данным агентства Primpress, банки должны собрать информацию о вкладчиках до 1 февраля. После этого гражданам будут выставлены счета.
Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках. У российских пенсионеров таких вкладов сейчас много.
Экономисты разъяснили о новом налоге на вклады и зарплатные счета
Сколько у вас всего вкладов и на какую сумму — не имеет значения. Важно, превышает ли общая сумма полученных вами процентов необлагаемый минимум. Если да, то налог придется заплатить. Причем, определять это будете не вы, а Федеральная налоговая служба, которая сама все подсчитает и выставит вам счет. Размер налога равен 13%, но при расчете суммы к оплате учитывается ставка рефинансирования на начало года.
Формула расчета налога достаточно проста: ключевая ставка ЦБ на 1 января предыдущего года, то есть, 2021-го, умножается на сумму в 1 млн рублей, и, если полученный процентный доход превышает эту сумму, то со всей суммы «свыше» нужно будет заплатить 13%. Рассмотрим примеры расчетов. До марта 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 4,25%, значит, необлагаемая сумма налога равняется 42,5 тыс. рублей.
Пример 1.Москвич Иван в январе 2021 года открыл вклад на 1 млн рублей под 5% и заработал за год на процентах 50 тыс. рублей. Чтобы понять, сколько он должен будет заплатить в качестве налога в 2022 году, он от этой суммы отнял необлагаемую часть — 42,5 тыс. и получил 7,5 тыс. рублей. С этого дохода и нужно будет заплатить 13% налога, то есть 975 рублей.
Пример 2. Жительница Химок Елена в конце прошлой зимы открыла годовой вклад на 3 млн рублей при ставке в 6% годовых. Ее процентный доход по вкладу в феврале 2022 года составит 180 тыс. рублей. Из этой суммы ей нужно будет вычесть 42,5 тыс. рублей, получится 137,5 тыс. рублей. Размер налога в 13% от этой суммы будет равен 17875 рублей.
Пример 3. Муж Елены Вячеслав С. уже имел в том же банке вклад на сумму 5 млн рублей под те же 6% годовых. В 2021 году он просто продлил договор с банком на данный продукт. За 2020 год он целиком снял набежавшие проценты. А вот за 2021 год он, получив 300 тыс. рублей в качестве дохода, должен будет заплатить налог. Ему по той же формуле нужно вычесть из этой суммы 42,5 тыс. рублей. Получается 257,5 тыс. рублей, с которых нужно будет заплатить 33 475 рублей в виде НДФЛ.
«Доход от вклада будет суммироваться с остальными доходами от банковских продуктов, и, уже исходя из суммы будет понятно, нужно ли платить НДФЛ или нет», - подчеркивает Павел Уткин, ведущий юрист компании ОЮЦ «Парфенон». Другими словами, не важно, у вас один вклад на 1 млн рублей, или четыре вклада в разных банках, при суммировании которых получается эта сумма — налог все равно нужно будет заплатить.
Пример 4. У человека в 2021 году было 3 годовых вклада: на одном 1 млн. рублей под 4%, на втором - 500 тыс. рублей под 3% и на третьем – 300 тыс. рублей под 3,5%. Предположим, все вклады заканчиваются в 2021 году. Таким образом, с первого вклада он получит годовую прибыль 40 тыс. рублей, со второго - 15 тыс. рублей, и с третьего - 9 тыс. рублей. Всего за год будет 64 тыс. рублей. Далее применяем формулу для расчета НДФЛ (64 тыс. -42,5 тыс.) х13%=2795 рублей.
«Чистый доход за 1 год составит 61 205 рублей, а НДФЛ нужно будет заплатить в размере 2795 рублей, - объясняет Сергей Григорян, специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России. - А если процентная ставка по вашему вкладу на начало года не превышает ставку рефинансирования ЦБ, то вы ничего не заплатите в бюджет, потому что ваш доход будет либо соответствовать необлагаемой налогом сумме, либо ниже ее, поскольку обычно банки предлагают меньший процент, чем значение ставки рефинансирования». Например, когда ключевая ставка составляла 4,25% (почти до конца 1 квартала этого года), средняя ставка по депозитам была на уровне 3,5%, напоминает эксперт.
Если у вас, к примеру, в феврале этого года лежало на депозите 1,5 млн рублей и вы закрыли этот вклад, то нужно уточнить, получили ли вы по нему проценты в 2021 году или нет. На практике досрочное изъятие вклада, как правило, оставляет вкладчика без процентов. Если же речь идет о размещении средств на 3-6 месяцев, тогда полученную сумму процентов просто приплюсуют к остальным доходам типа процентов на текущий счет, и если после вычета 42,5 тыс. рублей что-то останется «свыше», то с этой суммы нужно будет выплатить НДФЛ.
По данным Агентства по страхованию вкладов за 2021 год, в российских банках насчитывается около 5,1 млн счетов физических лиц на сумму свыше 1 млн рублей, что составляет 1% от общего количества счетов. Общий объем средств на этих счетах составляет 17,95 трлн рублей, или 57% от общего объема средств на всех счетах. Другими словами, новый налог коснется небольшого количества имеющих сбережения россиян.
Однако граждане, получающие зарплату от 85 тыс. рублей и выше на банковские карты, которые привязаны к соответствующим счетам, переживают, что с них тоже будут взимать этот налог: ведь по итогам года набегает свыше 1 млн.
Эксперты уверяют, что в большинстве случаев опасения напрасны. «Говоря о зарплатных счетах, стоит отметить следующее: налогом облагаются только депозиты, ставка по которым в течение всего года или хотя бы его части превышала 1% годовых», - подчеркивает Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. Но если на карту начисляются проценты на остаток или действуют «спецпредложения от банка», то налог будет нужно платить, если итог от этих процентов превысят 42,5 тысячи.
Все банки обязаны не позднее 1 февраля 2022 года предоставить в ФНС России информацию о счетах физических лиц и начисленном по ним доходу. «Банк не должен сообщать о доходах по вкладам со ставкой менее 1% процента годовых и по счетам эскроу, - продолжает разговор Павел Зюков, председатель комитета по налогам московского отделения общественной организации «Опора России». - Налоговики самостоятельно рассчитают налог и уведомляют об этом налогоплательщика. Если проценты по вкладу номинированы в иностранной валюте, их пересчитают в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на дату фактического получения дохода».
«Проконтролировать начисление налога граждане не смогут, но, если кто-то не согласен с размером налога, он может обратиться в налоговую в претензионном порядке или сразу пойти в суд, - говорит Сергей Григорян, - Налог сделан таким образом, что его не обойти».
Но налогом будут облагаться вклады, открытые на имя одного лица и только в случае, если совокупный размер денежный средств по ним превышает 1 млн. руб. «Это означает, что в случае открытия нескольких депозитов на разных членов семьи, сумма денежных средств по каждому из которых не превышает данного порога, то такие доходы также не облагаются налогом», - говорит Владимир Кузнецов. Соответственно, избежать уплаты налога можно, разместив деньги на счетах родственников таким образом, чтоб процентный доход за 2021 год не превысил необлагаемую базу. Разумеется, если вы доверяете своим родственникам.