Ученый решил математическую шахматную задачу о расположении ферзей на шахматной доске произвольного размера. Препринт соответствующей статьи был опубликован в репозитории Arxiv.org.
Задача формулируется следующим образом: если разместить на стандартной доске 8 ферзей, сколькими способами их можно расположить, чтобы они не атаковали друг друга? Ответ на этот вопрос – 92, передает gazeta.ru
Однако, если использовать доску шириной n и n ферзей, сколько будет возможных вариантов?
Майкл Симкин из Гарвардского университета вычислил, что ответ можно получить по формуле (0,143n)n. «Если вы назовете мне способ расположения ферзей на доске, я смогу проанализировать алгоритм и сказать, сколько решений подходят под эти ограничения», – говорит ученый.
Чтобы получить эту формулу, математик для начала определил нижнюю границу, минимальное число возможных конфигураций. После этого он определил верхнюю границу, и оказалось, что эти границы близки друг к другу, то есть, ограничивают точный ответ.
Над этой загадкой ученый работал около пяти лет. gazeta.ru