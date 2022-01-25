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Математик решил шахматную задачу 150-летней давности

Математик решил шахматную задачу 150-летней давности

Ученый решил математическую шахматную задачу о расположении ферзей на шахматной доске произвольного размера. Препринт соответствующей статьи был опубликован в репозитории Arxiv.org.

Задача формулируется следующим образом: если разместить на стандартной доске 8 ферзей, сколькими способами их можно расположить, чтобы они не атаковали друг друга? Ответ на этот вопрос – 92, передает gazeta.ru

Однако, если использовать доску шириной n и n ферзей, сколько будет возможных вариантов?

Майкл Симкин из Гарвардского университета вычислил, что ответ можно получить по формуле (0,143n)n. «Если вы назовете мне способ расположения ферзей на доске, я смогу проанализировать алгоритм и сказать, сколько решений подходят под эти ограничения», – говорит ученый.

Чтобы получить эту формулу, математик для начала определил нижнюю границу, минимальное число возможных конфигураций. После этого он определил верхнюю границу, и оказалось, что эти границы близки друг к другу, то есть, ограничивают точный ответ.

Над этой загадкой ученый работал около пяти лет.
gazeta.ru
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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