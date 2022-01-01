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Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной

Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной

Представитель Молдовы на Евровидении выступит в первой половине первого полуфинала. В этом же полуфинале оказались Россия и Украина, передаёт Noi.md со ссылкой на sputnik.md.

Жеребьевка полуфинала конкурса "Евровидение-2022" состоялась в итальянском Турине в Palazzo Madama. Во время церемонии символы города-организатора передали Турину предыдущие хозяева конкурса, представители Роттердама. Составы полуфиналов были определены жеребьевкой стран из 6 корзин. Страны "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) не участвуют в полуфинале.

Точный порядок следования стран будет определен продюсерами позднее.

В Молдове национальный отбор конкурса пройдет в два этапа. На живое прослушивание допущены 28 конкурсантов, среди которых и популярная группа Zdob și Zdub с братьями Адваховыми.



На данном этапе не важна сценическая постановка и костюмы, жюри оценивают композицию, исполнение и вокальные данные.
Живые прослушивания песен, включенных в национальный отбор конкурса, будут проводиться 29 января.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 10 и 12 мая, а финал пройдет 14 мая.

В 2021 году в финале международного песенного конкурса "Евровидение" Молдову представляла Наталья Гордиенко с песней Sugar. По итогам конкурса певица заняла 13-е место.
  • Сегодня, 09:10
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