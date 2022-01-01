Оперштаб принял новые решения в связи с ухудшением эпидситуации в Приднестровье
Школы закроют до 1 марта.
С понедельника, 31 января, общеобразовательные учреждения перейдут на дистанционную форму обучения. Ученики с 1 по 11 класс будут получать знания в режиме онлайн. Решение принято Оперативным штабом в связи с ухудшением эпидситуации в республике. Оно будет действовать до 1 марта 2022 года, передает mvdpmr.org.
Работа малокомплектных школ и училища олимпийского резерва будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от эпидобстановки в каждом учебном заведении. Если в классе заболеет один ученик, на карантин будет отправлен весь класс. В случае инфицирования учащихся трёх и более классов, деятельность учреждения временно будет приостановлена полностью.
По этой же схеме продолжают учиться воспитанники реабилитационных центров для детей-инвалидов, а также специальных коррекционных (общеобразовательных) школ-интернатов.
На дистанционное обучение с 31 января по 1 марта будут переведены:
- Тираспольский юридический институт МВД, - Тираспольское Суворовское военное училище МО, - Военный институт МО. Воспитанники Республиканского кадетского корпуса МВД этот месяц будут находиться на казарменном положении.
Детские сады работать продолжат!
Условия похожие:
Группа уходит на карантин (теперь это 10 дней!), если кто-то из детей заболеет. Закрывается учреждение полностью в случае, если вирус подтвердится в четырёх и более группах.
Посещения родственниками запрещены! Домой тоже пока не пустят.
Таковы правила на ближайший месяц для учреждений, подведомственных Минсоцзащите, а также их подопечных.
С 31 января по 1 марта приостановят деятельность:
- кинотеатры и театр;
- физиотерапевтические центры и водолечебницы;
- массажные и физиокабинеты поликлиник;
- фитнесс-залы, бассейны и спортивные клубы;
- кружки и ДДЮТ;
- спортивные, музыкальные и художественные школы;
- подготовительные курсы для первоклашек. mvdpmr.org