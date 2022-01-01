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Оперштаб: срочные решения!

Оперштаб: срочные решения!

Оперштаб принял новые решения в связи с ухудшением эпидситуации в Приднестровье

Школы закроют до 1 марта.

С понедельника, 31 января, общеобразовательные учреждения перейдут на дистанционную форму обучения. Ученики с 1 по 11 класс будут получать знания в режиме онлайн. Решение принято Оперативным штабом в связи с ухудшением эпидситуации в республике. Оно будет действовать до 1 марта 2022 года, передает mvdpmr.org.

Работа малокомплектных школ и училища олимпийского резерва будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от эпидобстановки в каждом учебном заведении. Если в классе заболеет один ученик, на карантин будет отправлен весь класс. В случае инфицирования учащихся трёх и более классов, деятельность учреждения временно будет приостановлена полностью.

По этой же схеме продолжают учиться воспитанники реабилитационных центров для детей-инвалидов, а также специальных коррекционных (общеобразовательных) школ-интернатов.

На дистанционное обучение с 31 января по 1 марта будут переведены:

- Тираспольский юридический институт МВД,
- Тираспольское Суворовское военное училище МО,
- Военный институт МО.
Воспитанники Республиканского кадетского корпуса МВД этот месяц будут находиться на казарменном положении.

Детские сады работать продолжат!

Условия похожие:

Группа уходит на карантин (теперь это 10 дней!), если кто-то из детей заболеет.
Закрывается учреждение полностью в случае, если вирус подтвердится в четырёх и более группах.

Посещения родственниками запрещены! Домой тоже пока не пустят.

Таковы правила на ближайший месяц для учреждений, подведомственных Минсоцзащите, а также их подопечных.

С 31 января по 1 марта приостановят деятельность:

- кинотеатры и театр;

- физиотерапевтические центры и водолечебницы;

- массажные и физиокабинеты поликлиник;

- фитнесс-залы, бассейны и спортивные клубы;

- кружки и ДДЮТ;

- спортивные, музыкальные и художественные школы;

- подготовительные курсы для первоклашек.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 20:18
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