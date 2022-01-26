Работа российского пункта консульского обслуживания в Тирасполе ускорится, Москва рассчитывает в ближайшее время сократить очередь на выдачу паспортов россиянам, проживающим в Приднестровье. Об этом сегодня, 26 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
Вопрос поднял депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачёв. Он напомнил, что из-за нефункционирования консульства во время пандемии за последние полтора года несколько десятков тысяч сограждан, проживающих в регионе, не смогли поменять либо получить российский паспорт. Он поинтересовался, возможны ли дополнительные меры поддержки российских соотечественников в ПМР, передает eadaily.com.
«С лета 2021 года восстанавливается обслуживание. Там (в Приднестровье) накопилась очередь в несколько десятков тысяч человек, в основном — по вопросам оформления паспортов. Как только коронавирусная ситуация позволила, мы оперативно туда направили инспекцию. Они побывали в Тирасполе, всё подробно посмотрели. Они сейчас внесли свои предложения о необходимом оборудовании и персонале, который должен направиться на помощь временному консульскому пункту, который там функционирует», — ответил Сергей Лавров.
Он также высказал уверенность в том, что благодаря предпринятым действиям очень скоро консульский выездной пункт в Тирасполе заработает в штатном режиме, а возникшая по объективным причинам очередность значительно уменьшится.
Сейчас в Приднестровье проживает более 220 тыс. россиян. Запись по вопросу обмена или получения загранпаспорта производится только в электронном виде через посольство в Кишиневе. Чтобы попасть в список ожидания, люди по два-три месяца ежедневно должны проверять статус своей заявки на сайте, а после подтверждения еще столько же ждать сам документ. Особенно эта проблема затронула пенсионеров, среди которых немногие имеют навыки работы в интернете и имеют доступ к нему. При этом для получения пенсии, которую Россия выплачивает своим гражданам, проживающим в Приднестровье, необходимо иметь действительный загранпаспорт и внутренний паспорт РФ.
О том, что вопрос находится на контроле Госдумы России, в декабре прошлого года говорил и депутат Артём Туров. Тогда он объявил, что в столицу Приднестровья уже приехали специалисты для усиления работы консульства.
«Сейчас наша главная задача — как можно скорее обменять паспорта нашим соотечественникам, согражданам России, чтобы они на руках имели действующие документы и не сталкивались с трудностями их использования. Мы держим постоянно на контроле этот вопрос», — заверил депутат «Единой России».
Напомним, вопрос о том, чтобы гражданство РФ для жителей Приднестровья выдавалось по упрощенной форме, стоит давно. Государство продолжает оставаться в статусе непризнанного, а большинство его граждан продолжают считать свою родину единой с Российской Федерацией.
По словам депутата Государственной Думы, директора Института стран СНГ Константина Затулина, упрощение получения российского гражданства для жителей Приднестровья отвечает геополитическим интересам России. А его коллега, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин добавил, что «это наша задача, прежде всего как парламентариев».