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Госдолг Украины вырос на $7,7 млрд за год

Госдолг Украины вырос на $7,7 млрд за год

В течение 2021 года сумма госдолга выросла в гривневом эквиваленте на 119,95 млрд гривен (на 4,7%), а в долларовом эквиваленте на 7,69 млрд долларов (на 8,5%).

По состоянию на 31 декабря 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 671,83 млрд гривен (97,95 млрд долларов). Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что в течение 2021 года сумма госдолга выросла в гривневом эквиваленте на 119,95 млрд гривен (на 4,7%), а в долларовом эквиваленте на 7,69 млрд долларов (на 8,5%).

Так, государственный долг Украины составляет 2 362,49 млрд гривен (86,61 млрд долларов). Это 88,42 % от общей суммы долга, сообщает korrespondent.net.

Гарантированный государством долг Украины - 309,33 млрд гривен (9,54 млрд долларов), что составляет 9,74% от общей суммы долга.

Внешний долг составил 1 560,23 млрд гривен (57,20 млрд долларов). Это 58,40% от общей суммы долга.

Внутренний долг - 1 111,60 млрд гривен (40,75 млрд долларов), что составляет 41,60% от общей суммы долга.

Напомним, в 2022 году Украина должна выплатить 550,71 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 423,97 млрд гривен, по внешнему - 126,74 млрд гривен.

korrespondent.net
  • Сегодня, 20:34
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