На площадке Правительства презентован проект закона «Об установлении системы оплаты труда бюджетной сферы». Это принципиально новый документ, предлагающий современный, гибкий и эффективный механизм оплаты труда. Потребность в его разработке назрела давно.
В своем Послании Президент Вадим Красносельский среди ключевых целей, на которые в своей работе ориентируется Правительство, обозначил необходимость разработки законодательного акта, предусматривающего новый подход к оплате труда работников бюджетной сферы, основанный на гарантии оплаты труда не ниже, чем в предыдущие периоды, и возможность увеличивать базовые оклады (надбавки, доплаты) в зависимости от результативности работы сотрудников.
Глава Правительства отметил плюсы и минусы действующего закона, напомнив при этом, что еще пять лет назад в органах государственной власти ситуация была такова, что низкий уровень оплаты труда и невозможность его увеличить привели к негативным последствиям, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Отсутствие этого повышения приводило к тому, что мы просто оставались без специалистов. Поэтому не смотря на все минусы и противоречия мы вынуждены были пойти на проведение пилотных проектов, суть которых заключалась в том, чтобы дать возможность руководителям органов государственной власти проводить оптимизацию и направлять эти деньги на повышение заработных плат», - отметил Александр Мартынов.
На работу в рамках пилотного проекта был переведен ряд министерств, которые на протяжении нескольких лет формировали оптимальный механизм оплаты труда, выявляя как сильные стороны, так и сложные моменты.
«На мой взгляд, плюсы все-таки перевешивают, – выразил мнение Премьер. – Среди минусов – решить полностью вопрос текучести кадров не удалось, но это лучше, чем то, что было раньше».
Подводя итоги трехлетнего проекта, его участники предложили единый подход к исчислению заработной платы. Межведомственная рабочая группа разработала соответствующий законопроект, который сегодня был представлен Главе Правительства.
Согласно предложению рабочей группы, оптимальным является изменение структуры оплаты труда, что позволит с одной стороны ее сделать более стабильной, с другой – гибкой. Предположительно она будет состоять из базовой и премиальной частей.
Именно такой подход позволит решать кадровые вопросы, привлекать специалистов высокого уровня, увеличить производительность труда, справедливо распределять финансовые ресурсы на основе заслуг и успехов сотрудников.
«Нам нужна такая система отплаты труда, которая сделает нас как работодателя конкурентоспособными на рынке труда. Механизмы должны работать именно таким образом», - сделал акцент Глава Правительства.
В ходе обсуждения звучали вопросы и предложения от представителей различных органов власти. Все поступившие замечания будут проработаны межведомственной рабочей группой и учтены при формировании проекта закона. Следующая встреча по данной тематике запланирована через три недели.