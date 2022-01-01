Счетная палата предполагает, что на показатели может влиять неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.
Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя. Об этом сообщает Счетная палата в четверг, 27 января, пишет korrespondent.net.
"8,6 л алкоголя ежегодно выпивает каждый украинец в возрасте от 15 лет, подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Однако, как оказалось, мы не такая уж пьющая нация. Среди 39 европейских стран, которые исследовались, Украина занимает 35 место", - сказано в сообщении.
Однако, как предположили в Счетной палате, существенно занижать показатели может неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.
"Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции", - добавили в Счетной палате.
Также все еще должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.
"Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним", - резюмировали в Счетной палате.
Ранее Госстат подсчитал, как за год изменились цены на алкоголь и сигареты. Водка подорожала незначительно, пиво - почти на 10%, а цена на сигареты выросла почти на 16%.
Также Счетная палата оценила потери бюджета от нелегального рынка алкоголя. В результате ненадлежащей работы Минфина и Государственной фискальной службы до сих пор не внедрена в полном объеме автоматизированная система контроля "Электронная акцизная марка". korrespondent.net