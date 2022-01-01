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Гривна вышла в мировые лидеры по обесцениванию

Гривна вышла в мировые лидеры по обесцениванию

Национальная валюта Украины - гривна - вышла в лидеры рейтинга мировых валют по уровню падения с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Thomson Reuters.

В январе гривна упала на 5,5%. Больше в этом году девальвировал только российский рубль - 5,6%. На третьем месте идет шведская крона - 2,9%.

Гривна вышла в мировые лидеры по обесцениванию

В то же время, рейтинг растущих валют возглавил южноафриканский рэнд - 4,3%, в тройку также входят колумбийский песо - 3,6% и бразильский реал - 2,5%.

Гривна вышла в мировые лидеры по обесцениванию

Напомним, наличный курс доллара превысил 29 гривен - это максимум с февраля 2015 года.

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:23
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