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Возле Рады прошла акция против войны с Россией
Категория:
Новости дня
,
Новости Украины
На акцию возле парламента участники пришли с флагами Украины и несколькими крупными баннерами.
В Киеве возле Верховной Рады сегодня, 28 января, прошла акция противников войны России и Украины. ОБ этом сообщает
Korrespondent.net
ссылаясь на Телеграм-канал Klymenko Time.
Участники требовали решать проблемы переговорами, а не военными действиями. На акцию участники пришли с флагами Украины и несколькими крупными баннерами.
Также в руках они держали карточки на двух языках, на которых была перечеркнутая надпись "Войне с Россией!".
Сегодня, 13:21
DTV
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