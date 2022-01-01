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Возле Рады прошла акция против войны с Россией

Возле Рады прошла акция против войны с Россией

На акцию возле парламента участники пришли с флагами Украины и несколькими крупными баннерами.

В Киеве возле Верховной Рады сегодня, 28 января, прошла акция противников войны России и Украины. ОБ этом сообщает Korrespondent.net ссылаясь на Телеграм-канал Klymenko Time.

Участники требовали решать проблемы переговорами, а не военными действиями. На акцию участники пришли с флагами Украины и несколькими крупными баннерами.

Также в руках они держали карточки на двух языках, на которых была перечеркнутая надпись "Войне с Россией!".


Возле Рады прошла акция против войны с Россией

Возле Рады прошла акция против войны с Россией

Возле Рады прошла акция против войны с Россией
  • Сегодня, 13:21
  • DTV
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