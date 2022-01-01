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В Украине реальная зарплата за год выросла на 12%

В Украине реальная зарплата за год выросла на 12%

В 2021 году в Украине зарплата выросла на 23,1%, по сравнению с 2020-м, но с учетом инфляции реальный прирост составил 11,9%. Такие данные обнародовала Госслужба статистики Украины в пятницу, 28 января.

Так, в декабре прошлого года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 17 453 гривны, что на 3274 гривны больше, чем в декабре 2020 года (14 179 гривен), передает korrespondent.net.

При этом самая высокая начисленная зарплата в декабре была зафиксирована в Киеве - 26 759 гривен, а самая низкая - в Черниговской области - 13 537 гривен.

Сферами с самыми высокими зарплатами в Украине являются Финансовая и страховая деятельность (31 274 гривны) и Информация и телекоммуникации (29 963 гривны). Меньше всех получают работники сферы Временное размещение и организация питания (9710 гривен).

Напомним, в Украине с 1 января увеличились прожиточный минимум и минимальная заработная плата - до 2393 гривен и 6500 гривен соответственно.
korrespondent.net
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