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Впервые были одновременно запущены все энергоблоки на АЭС Украины

Впервые были одновременно запущены все энергоблоки на АЭС Украины

В воскресенье к электросети после ремонта подсоединили четвертый энергоблок на Ривненской АЭС.

В Украине впервые одновременно запущены все 15 энергоблоков на атомных электростанциях, сообщает unian.net.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом", в воскресенье, 30 января, был запущен в работу четвертый энергоблок Ривненской АЭС.

"30 января в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к сети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме.

"Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15-ю энергоблоками одновременно!" – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, с декабря 2021 года НАЭК "Энергоатом" работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.

25 января отключены от энергосистемы два атомных энергоблока – на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.

26 января первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети. 27 января был подключен четвертый – на Запорожской АЭС.
unian.net
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