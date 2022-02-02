В Тирасполе пройдут общественные слушания, посвященные рассмотрению проекта бюджета на 2022 г. В соответствии с разработанным государственной администрацией документом, представлены основные характеристики главного городского финансового документа.
Так, муниципальные доходы заложены в размере 372,76 млн руб., предельные расходы без учета субсидий из республиканского бюджета – 384,72 млн руб., сообщается на сайте Госадминистрации города Тирасполь.
С учетом субсидий из республиканского бюджета за счет Фонда поддержки территорий городов и районов, на цели осуществления городом Тирасполем функций столицы, за счет Дорожного фонда, предельные расходы планируются в размере 423,98 млн руб.
Предельный дефицит определен на уровне 12 млн руб. Источниками его покрытия являются «иные источники, в том числе коммерческие займы у предприятий сферы естественных монополий в виде предоставления коммунальных услуг с последующим переводом во внутренний долг в 2023 году.
Предлагается утвердить на 2022 год:
а) смету расходов средств Резервного фонда местного бюджета города Тирасполь, в сумме 380 тыс. руб.;
б) целевую программу «Равные возможности», в сумме 438 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
в) инвестиционную программу расходования средств, полученных от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Тирасполь, в сумме 650 тыс. руб.;
г) программу расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Тирасполя, в сумме 16,73 млн руб., в том числе: программу поддержки ТСЖ, ЖСК, ПК, в сумме 500 тыс. руб.;
д) Программу по капитальному ремонту объектов культуры, народного образования, спорта и административных зданий, в сумме 16,88 млн руб.
1) средств налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города – 1,88 млн руб.,
2) местного бюджета – 15 млн руб.,
е) Программу формирования и расходования средств территориального экологического фонда города Тирасполя, в сумме 5,17 млн руб.
ж) программу «Столица», в сумме 7,62 млн руб., в том числе за счет средств:
1) местного бюджета – 3,62 млн руб. (в том числе на содержание Центрального парка «Екатерининский» – 3,5 руб.),
2) субсидий из республиканского бюджета на осуществление функций столицы – 4 млн руб. (в том числе на содержание Центрального парка «Екатерининский» – 3,5 млн руб.),
Расходы на содержание Центрального парка «Екатерининский» финансируются согласно утвержденной Тираспольским городским Советом народных депутатов сметы расходов на содержание Центрального парка «Екатерининский». Превышение финансирования расходов из республиканского бюджета над финансированием за счет средств местного бюджета на содержание Центрального парка «Екатерининский» подлежит возврату в доход республиканского бюджета в полном объеме.
з) Программы, финансируемые из республиканского бюджета за счет Дорожного фонда:
1) программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности города Тирасполя, в сумме 30,21 млн руб.;
2) программа строительства и реконструкции остановочных пунктов, в сумме 446,4 тыс. руб.
Предлагается согласовать на 2022 год Программу поддержки территории города Тирасполь, в сумме 4,6 млн руб. за счет целевых субсидий из республиканского бюджета, направления по которой утверждены законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год».
Утвердить:
а) смету расходов по направлению «Обеспечение рабочими тетрадями учащихся 1-4 классов», в сумме 782,5 тыс. руб.;
б) смету расходов по направлению «Обеспечение канцелярскими товарами организаций образования», в сумме 269,3 тыс. руб.;
в) смету расходов по направлению «Обеспечение предметами гигиены организаций образования», в сумме 261,2 тыс. руб.;
г) смету расходов по направлению «Обеспечение игрушками организаций образования», в сумме 449 ты.с руб.;
д) смету расходов по направлению «Обеспечение бытовой химией организаций образования», в сумме 350 тыс. руб.;
е) смету расходов по направлению «Культурно-массовые мероприятия», в сумме 650 тыс. руб.;
ж) смету расходов по направлению «Развитие информатизации системы образования (только дополнительные точки доступа)», в сумме 306,8 тыс. руб.;
з) смету расходов по направлению «Закупка мягкого инвентаря для организаций дошкольного образования», в сумме 397,4 ты.с руб.;
и) смету расходов по направлению «Приобретение и производство учебников для организаций образования», в сумме 1 млн руб.;
к) смету расходов по направлению «Обновление книжного фонда учреждений библиотечной сети», в сумме 97 тыс. руб.
Устанавливается следующий перечень социально защищенных статей бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
а) заработная плата с учетом взносов на социальное страхование;
б) содержание интернатов (МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов г. Тирасполь», МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»), специальных (коррекционных) организаций дошкольного образования;
в) содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
г) приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственных средств, изделий медицинского назначения), кроме противоэпизоотических препаратов;
д) продукты питания;
е) социальные пособия и компенсационные выплаты населению;
ж) оплата льгот, предоставляемых гражданам, по оплате жилья и коммунальным услугам;
з) оплата по договорам коммерческого найма жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В целях обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим работникам муниципальных учреждений в летний период, предусматривается ежемесячно, начиная с февраля по май 2022 года, из поступающих доходов (без учета доходов, имеющих целевое назначение) осуществлять накопление финансовых средств на формирование резерва на выплаты по указанным целям. Плановая величина расходов на выплату отпускных составляет 21,8 млн руб.
Слушания пройдут 7 февраля 2022 года в 11:00 в формате онлайн-конференции на платформе Skype.
С полным проектом бюджета Тирасполя на 2022 год можно ознакомиться на сайте Госадминистрации города Тирасполь.