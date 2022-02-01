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Автомобильный мост соединит Молдову и Румынию

Автомобильный мост соединит Молдову и Румынию

Мост соединит дорожные инфраструктуры между государствами: автомагистраль Тыргу-Муреш - Яссы - Унгень - государственная граница (Румыния) и национальную трассу R1 Кишинев - Унгены - граница с Румынией (Республика Молдова), сообщает point.md ссылаясь на moldpres.md

Строительство моста повысит роль Республики Молдова как связующего звена между странами Европейского союза и Содружества Независимых Государств, а также обеспечит мобильность граждан.

Правительство Румынии профинансирует работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории. Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова (работы, сметная стоимость которых составляет 36 млн леев) профинансирует молдавское правительство.

Отметим, что 21 января состоялись онлайн-переговоры по техническим, финансовым, правовым и организационным аспектам, касающимся строительства, эксплуатации, содержания и ремонта приграничного автомобильного моста между двумя государствами.

Соглашение будет подписано сторонами на совместном заседании правительства Республики Молдова и правительства Румынии, запланированном на 11 февраля с.г. Со стороны Молдовы соглашение подпишет вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
  • Сегодня, 09:28
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