Подсудимый делился запрещенными цитатами в российской соцсети "Одноклассники".
Жителя Херсонской области осудили на срок до 5 лет условно за публикации цитат советских деятелей Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мужчина не знал, что это противозаконно, передает unian.net
Соответствующее решение принял Чаплинский районный суд Херсонской области, а приговор появился в Едином государственном реестре судебных решений.
По материалам суда, мужчина в течение трех лет постил в "Одноклассниках" портреты руководителей высших органов власти СССР, их цитаты, содержащие пропаганду элементов коммунистической идеологии изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, а также изображения территориальных границ СССР.
Мужчина полностью признал свою вину, поэтому суд учел это как смягчающее обстоятельство. Он объяснил свои действия тем, что не знал, что это противозаконно. О содеянном сожалеет и раскаивается.
Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.