В Украине цены на хлеб выросли до рекордно высоких отметок за последние пять лет. Средняя цена "Киевского нарезного батона" превысила 24 гривни.
Об этом сообщает Strana.news со ссылкой на Agravery.com.
По информации министерства финансов, средняя цена батона составляет 20 - 24,33 гривни, а цена пшеничного хлеба стартует от 23,75 грн. Немного дешевле стоит лаваш - в среднем 17,8 - 18,4 грн, но и вес его в два раза меньше, чем у хлеба.
Согласно данным издания, пшеничный хлеб начал дорожать с конца лета прошлого года и уже к сентябрю цены выросли почти на 50 копеек. С того времени хлеб продолжал дорожать, а к февралю цена достигла рекордной за пять лет отметки - 25,9 грн (цена на 0,6 хлеба в супермаркетах).
Не обошло подорожание и ржаной хлеб - в январе в супермаркетах его можно было купить за 30,6 грн, но уже в феврале стоимость такого хлеба выросла до 31,5 грн.
Напомним, в Украине дорожают не только хлебобулочные изделия, но и другие продукты. Например всего за год борщевой набор подорожал в два раза.
Также сообщалось, что цены на подсолнечное масло в Украине за год выросли на 85,5% и, согласно мнению экспертов, продолжат расти.