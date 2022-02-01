Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Отметим, что Юрий Клименко в 2005-2006 годах занимал должность генконсула Украины в Салониках (Греция), а с 2006 по 2010 годы – должность генконсула Украины в Барселоне (Испания).
В 2011-2013 годах Клименко был первым заместителем руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Украины, а с 11 октября 2013 до 6 апреля 2021 года был постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других организациях в Женеве.