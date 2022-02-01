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Назначен новый спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию

Назначен новый спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Отметим, что Юрий Клименко в 2005-2006 годах занимал должность генконсула Украины в Салониках (Греция), а с 2006 по 2010 годы – должность генконсула Украины в Барселоне (Испания).

В 2011-2013 годах Клименко был первым заместителем руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Украины, а с 11 октября 2013 до 6 апреля 2021 года был постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других организациях в Женеве.
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