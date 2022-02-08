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В Верховной Раде появился говорящий робот-спикер

В Верховной Раде появился говорящий робот-спикер

В Верховной Раде установили говорящего робота, который умеет пожимать руку и отвечать на вопросы. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Vesti.ua.

Робот-спикер – возможно, единственный в парламенте, кто всегда с радостью общается с представителем любого СМИ. Журналист Vesti.ua Валентин Банных не упустил возможности пообщаться с чудом техники украинского производства. Робот сообщил, что он не мальчик и не девочка, а "робот"

Робот умеет пожимать руку, но не обнимает. На вопрос: "Чей Крым?", отвечает: "Наш" ."Тут разработчикам минус,так говорят по обе стороны"- пишет журналист.
Эндрю (так зовут робота) подсказал, что высокие зарплаты в Украине будут в 2025-м, а Путин не нападет. На вопрос о том, выполнит ли Украина Минские соглашения в текущей редакции, Эндрю начал тормозить.

Ранее vesti.ua сообщили , что Президент России Владимир Путин процитировал российскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!" – сказал Путин.

По его словам, власти Украины должны "напрямую разговаривать с "представителями Донбасса", потому что "иначе работать невозможно".

Отмечается, что недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения.

В Верховной Раде появился говорящий робот-спикер
  • Сегодня, 12:43
  • DTV
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