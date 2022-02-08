В Верховной Раде установили говорящего робота, который умеет пожимать руку и отвечать на вопросы. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Vesti.ua.
Робот-спикер – возможно, единственный в парламенте, кто всегда с радостью общается с представителем любого СМИ. Журналист Vesti.ua Валентин Банных не упустил возможности пообщаться с чудом техники украинского производства. Робот сообщил, что он не мальчик и не девочка, а "робот"
Робот умеет пожимать руку, но не обнимает. На вопрос: "Чей Крым?", отвечает: "Наш" ."Тут разработчикам минус,так говорят по обе стороны"- пишет журналист. Эндрю (так зовут робота) подсказал, что высокие зарплаты в Украине будут в 2025-м, а Путин не нападет. На вопрос о том, выполнит ли Украина Минские соглашения в текущей редакции, Эндрю начал тормозить.
Ранее vesti.ua сообщили , что Президент России Владимир Путин процитировал российскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.
Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!" – сказал Путин.
По его словам, власти Украины должны "напрямую разговаривать с "представителями Донбасса", потому что "иначе работать невозможно".
Отмечается, что недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения.