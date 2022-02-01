Будет построена транспортная магистраль протяженностью 1409 метров, центральной частью которой станет эстакада через Днестр длиной 700 метров с опорами высотой до 50 метров.
На границе с Молдовой началось строительство Ямпольского моста через реку Днестр, который станет частью маршрута из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Укравтодор.
"Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя. Переправа станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь – Косеуц, давно не отвечающем требованиям времени и реальным потребностям жителей государств", – говорится в сообщении.
Мост построят за два года по модели design-build. Это значит, что подрядная компания будет заниматься и проектированием, и строительством.
Согласно проекту, подрядчик должен построить транспортную магистраль протяженностью 1409 метров, центральной частью которой станет эстакада через Днестр длиной 700 метров с опорами высотой до 50 метров. Всего будет установлено 24 такие опоры.
Кроме этого, проект предусматривает также строительство современного пункта пропуска. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С молдовской стороны он примкнет к трассе М2 Кишинев – Сорока.
"Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Уже пробурены и забетонированы 12 свай, которые будут являться фундаментом будущих опор моста (на одну опору нужно 15 свай)", – отметили в Укравтодоре.
Для бурения используются две мощные буровые установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров.
Первоочередные потребности строительства будет обеспечивать отдельный бетонный завод производительностью 113 кубометров в час. Его монтаж уже завершен.
"Полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Рассчитываем, что в пиковый период на проекте будут задействованы около 500 работников и более 100 единиц спецтехники", – говорится в сообщении.
Напомним, Румыния построит мост в Украину через реку Тиса. Он будет состоять из двух параллельных 260-метровых мостов с расстоянием три метра между ними.