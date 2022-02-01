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В Украине выросла смертность: насколько сократилось население

В Украине выросла смертность: насколько сократилось население

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-декабре 2021 года. Общая смертность выросла в конце года.

Всего за год в Украине умерло 714 263 человек. Это на 97 428 смертей (на 15,8%) больше, чем за январь-декабрь 2020 года, когда умерло 616 835 человек, передает rbc.ua

В том числе в декабре умерло 64 264 человек (в декабре 2020 года - 67 663 человек).

Кроме того, за 2021 год в Украине родилось 271 984 человек (в 2020 году - 293 457), миграционный прирост составил 21 261 человек (в 2020 году - 9 316).

В Украине выросла смертность: насколько сократилось население

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2022 года составляла 41 167 336 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 421 018 человек (в том числе за декабрь - на 40 770 человек).

В Украине выросла смертность: насколько сократилось население

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

rbc.ua
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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