Румыния юридически отменяет обязательный всеобщий масочный режим с завтрашнего дня, 9 марта 2022, передает Telegram-канал Гений Карпат.
Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что со среды "использование маски на открытом воздухе и в помещении больше не будет обязательным, но будет необходимо" в контексте меры персональной предосторожности жителей страны, сообщает kp.md.
Министр добавил, что его ведомство будет рекомендовать множество мер эпидемиологической безопасности, но обязательный характер они иметь не будут и он полагается на сознательность населения.
Он уточнил, что ограничения снимаются с 9 марта. Так, при въезде в Румынию больше не требуется предъявлять ковид-сертификат. Ношение масок даже в закрытых помещениях больше не является обязательным.
При этом глава Минздрава Румынии уточнил, что ковид-сертификат могут требовать другие страны ЕС.
Он также отметил, что граждан страны просят избегать места скопления людей, чаще мыть руки и использовать антисептик, а также делать тест на COVID при появлении первых симптомов простуды.
На вчерашний день в 19-миллионной стране полную схему вакцинации прошли 8 074 960 человек, а бустерную дозу получили 2 541 220 человек. kp.md