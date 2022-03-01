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В Румынии отменен масочный режим

В Румынии отменен масочный режим

Румыния юридически отменяет обязательный всеобщий масочный режим с завтрашнего дня, 9 марта 2022, передает Telegram-канал Гений Карпат.

Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что со среды "использование маски на открытом воздухе и в помещении больше не будет обязательным, но будет необходимо" в контексте меры персональной предосторожности жителей страны, сообщает kp.md.

Министр добавил, что его ведомство будет рекомендовать множество мер эпидемиологической безопасности, но обязательный характер они иметь не будут и он полагается на сознательность населения.

Он уточнил, что ограничения снимаются с 9 марта. Так, при въезде в Румынию больше не требуется предъявлять ковид-сертификат. Ношение масок даже в закрытых помещениях больше не является обязательным.

При этом глава Минздрава Румынии уточнил, что ковид-сертификат могут требовать другие страны ЕС.

Он также отметил, что граждан страны просят избегать места скопления людей, чаще мыть руки и использовать антисептик, а также делать тест на COVID при появлении первых симптомов простуды.

На вчерашний день в 19-миллионной стране полную схему вакцинации прошли 8 074 960 человек, а бустерную дозу получили 2 541 220 человек.
kp.md

  • Сегодня, 20:52
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