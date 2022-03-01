Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь отметил, что на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других таких объектов
Правительство Китая призывает США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.
Как он отметил, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других таких объектов. "США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - отметил он. "Во имя здоровья жителей Украины, соседних регионов и далее мы призываем соответствующие стороны обеспечить безопасность этих лабораторий", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
"Военные биологические программы США на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга. Под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?", - сказал официальный представитель МИД КНР.
"Мы призываем США предоставить исчерпывающую информацию об их военных биологических программах как на американской территории, так и за рубежом, а также принять международную верификацию", - резюмировал дипломат.
Лаборатории на Украине В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. По словам генерала, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является Агентство по сокращению угрозы при Министерстве обороны США. По его словам, 24 февраля все они получили задачу от Министерства здравоохранения Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. По данным Минобороны РФ, объемы финансирования США биологических лабораторий на Украине составляют свыше $200 млн. tass.ru