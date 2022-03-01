Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины.
"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе", - утверждал президент. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей, передает ТАСС.
Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, однако Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг, заявил Байден.
"Это шаг, который мы предпринимаем для того, чтобы создать дополнительные проблемы для [президента РФ Владимира] Путина, но издержки будут и для нас здесь, в Соединенных Штатах", - сказал он. "И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы четко дали понять, что мы должны это сделать", - добавил Байден.
В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. "Сегодняшнее решение понесет за собой издержки и здесь, у нас дома. С тех пор как Путин начал наращивание военных сил на границе с Украиной, уже с этого момента цена бензина на заправках в Америке повысилась на 75 центов. И после этих шагов (запрета импорта российских нефти и газа - прим. ТАСС) она увеличится еще больше", - сказал он.
Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами. "Для нефтегазовых компаний и финансовых фирм - мы понимаем, что война [президента РФ Владимира] Путина против народа Украины вызывает рост цен, мы понимаем это, это очевидно. Но это не оправдание для чрезмерного повышения цен, раздувания прибыли или любых попыток использовать эту ситуацию или американских потребителей, эксплуатировать их. Агрессия России дорого обходится всем нам, и сейчас не время для наживы или завышения цен. Я хочу четко заявить, что мы не потерпим этого", - предупредил президент.
Ранее некоммерческая Американская автомобильная ассоциация, отслеживающая расценки более чем на 60 тыс. автозаправок в стране, сообщила о том, что стоимость бензина в США побила исторический максимум, превысив отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра).
Энергетическая независимость Соединенные Штаты должны стать энергетически независимой страной, при этом Вашингтон также обсуждает и с ЕС перспективы отказа европейских стран от нефти и газа из России, заявил Байден.
"Этот кризис является наглядным напоминанием о том, что для защиты своей экономики в долгосрочной перспективе нам надо стать энергетически независимыми", - сказал он. "У меня был целый ряд разговоров за последние месяцы с нашими европейскими друзьями о том, как они сами должны избавиться от российской нефти. Это просто не может продолжаться", - считает Байден.
Об указе Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
В тексте, опубликованном Белым домом, отмечается, что президент "расширяет сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного исполнительным указом 14024 от 15 апреля 2021 года". "Запрещена к ввозу в Соединенные Штаты следующая продукция, произведенная в Российской Федерации: сырая нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция", - говорится в документе. В нем также содержится запрет на "новые инвестиции в энергетический сектор Российской Федерации лицом из США, где бы оно ни находилось".
"В прошлом году США импортировали почти 700 тыс. баррелей нефти и переработанных нефтепродуктов из России в день, и этот шаг лишит Россию доходов в виде миллиардов долларов, которые она получала ежегодно за счет американских водителей и потребителей", - утверждается в заявлении Белого дома.
Подписанный Байденом указ запрещает американцам новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также финансирование иностранных компаний, вкладывающих деньги в добычу энергоносителей в РФ, говорится в письменном заявлении Белого дома.
"Сегодняшний указ запрещает: новые американские инвестиции в энергетический сектор России для обеспечения того, чтобы американские компании и американские инвесторы не поддерживали усилия [президента РФ] Владимира Путина по расширению производства энергоносителей внутри России. Американцам также будет запрещено финансировать или оказывать содействие иностранным компаниям, вкладывающим средства в производство энергоносителей в России", - отмечается в документе.
Как сказано в другом заявлении Белого дома, также распространенном во вторник, ситуация на Украине "привела к росту цен на энергоносители" и увеличению расходов американцев. Как подчеркивается в сообщении, Байден продолжит работать над снижением цен на топливо для американцев и сокращением зависимости страны от иностранных энергоресурсов.
В Белом доме напомнили, что на прошлой неделе президент США дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Этот шаг был скоординирован еще с 30 странами - членами Международного энергетического агентства (МЭА), которые договорились совместно высвободить из своих нефтяных резервов в целом 60 млн баррелей. Это решение призвано устранить перебои с поставками на фоне украинского кризиса. "Мы ведем переговоры с целым рядом производителей и потребителей по поводу дальнейших шагов, которые мы можем предпринять для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов", - добавили в Белом доме во вторник.
При этом после объявления президента о санкциях спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) сообщила, что во вторник там состоится голосование по вопросу о запрете на импорт российской нефти. Инициатива, в частности, даст главе американской администрации полномочия увеличивать торговые пошлины на продукцию из России и Белоруссии. Также представитель США на торговых переговорах должен будет стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия РФ во Всемирной торговой организации и приостановки вступления в нее Белоруссии. Законопроект предполагает, что президент США будет иметь возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией при определенных условиях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. tass.ru