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Украина приостанавливает экспорт продуктов в Молдову
Правительство Киева приняло решение приостановить экспорт некоторых продуктов в Молдову из-за риска продовольственного кризиса.
В перечене: мясо, рожь, овес, гречка, сахар, пшено и соль.
Экспорт пшеницы, кукурузы, птицы, яиц и масла будет возможен только с разрешения украинского Минэкономики, сообщает publika.md.
В некоторых магазинах соседней страны продукты на полках уже закончились, в других остались малые запасы. С начала войны снабжение существенно усложнилось.
publika.md
- Сегодня, 08:05
- DTV
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