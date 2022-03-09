Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой, о чем сообщили в пресс-службе регулятора.
«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Как пояснили в ЦБ, рыночный курс на день выдачи считается на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи, пишет iz.ru.
Во время действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Проведение операции можно осуществить в кассе банка.
«В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», — отметил ЦБ.
В Банке России отмечают, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Ранее, 6 марта, пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что операции по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard обрабатываются внутри страны и санкции на них не влияют. Visa и MasterCard накануне объявили о скором приостановлении операций в России из-за спецоперации в Донбассе.
В регуляторе указали, что все карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. При этом средства клиентов, которые находятся на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.
Президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране. Уточняется, что решение связано с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.
1 марта Великобритания ввела ограничения против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретила клиринговые операции в фунтах. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ.
Санкционные Сбербанк и Газпромбанк не попали в этот список. Сбербанк решил уйти с европейского рынка. iz.ru