На Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Об этом во вторник, 8 марта, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает interfax.ru.
"На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними", - сказала она на слушаниях в американском Сенате по украинской проблеме.
Она отметила, что поэтому в настоящее время Соединенные Штаты "работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".
Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.
На вопрос, будет ли ответственность за какой-либо инцидент на Украине, связанный с биологическим или химическим оружием, нести Россия, Нуланд ответила утвердительно.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. interfax.ru