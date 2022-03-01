Dnestr.TV

 
0

Замгоссекретаря США признала наличие американских биологических лабораторий на Украине

Замгоссекретаря США признала наличие американских биологических лабораторий на Украине

На Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Об этом во вторник, 8 марта, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает interfax.ru.

"На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними", - сказала она на слушаниях в американском Сенате по украинской проблеме.

Она отметила, что поэтому в настоящее время Соединенные Штаты "работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

На вопрос, будет ли ответственность за какой-либо инцидент на Украине, связанный с биологическим или химическим оружием, нести Россия, Нуланд ответила утвердительно.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.
interfax.ru
  • Сегодня, 08:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Тирасполе планируют модернизировать транспортную сис ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна