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Оперштаб: информация на 9 марта

Оперштаб: информация на 9 марта

В ПМР находятся порядка 6000 беженцев из Украины.Из них 537 размещены в пунктах временного проживания иностранных граждан. Среди них 224 ребёнка, сообщает пресс-служба МВД ПМР

– В санатории-профилактории «Солнечный» в Днестровске находятся 200 человек.

– В санатории-профилактории «Тиротекс» в Тирасполе – 236.

– В санатории-профилактории «Металлург» в Рыбнице – 56.

– В гостинице спорткомплекса «Юбилейный» в Рыбнице – 24.

– В гостинице «Днестровский сад» в Дубоссарах – 13.

– В гостинице «Спорт» при Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса – 8.

Общая наполняемость пунктов размещения составляет 82%. Всего с момента открытия таких центров возможностью остановиться в Приднестровье воспользовались 1130 человек, вынужденных покинуть Украину.

В случае необходимости Оперштаб готов развернуть ещё 14 пунктов временного размещения иностранных граждан.
  • Сегодня, 11:55
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