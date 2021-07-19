Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Оперштаб: информация на 9 марта
В ПМР находятся порядка 6000 беженцев из Украины.Из них 537 размещены в пунктах временного проживания иностранных граждан. Среди них 224 ребёнка, сообщает пресс-служба МВД ПМР
– В санатории-профилактории «Солнечный» в Днестровске находятся 200 человек.
– В санатории-профилактории «Тиротекс» в Тирасполе – 236.
– В санатории-профилактории «Металлург» в Рыбнице – 56.
– В гостинице спорткомплекса «Юбилейный» в Рыбнице – 24.
– В гостинице «Днестровский сад» в Дубоссарах – 13.
– В гостинице «Спорт» при Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса – 8.
Общая наполняемость пунктов размещения составляет 82%. Всего с момента открытия таких центров возможностью остановиться в Приднестровье воспользовались 1130 человек, вынужденных покинуть Украину.
В случае необходимости Оперштаб готов развернуть ещё 14 пунктов временного размещения иностранных граждан.
- Сегодня, 11:55
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.