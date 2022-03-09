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В Польше спецтехникой разрушили памятник советскому солдату

В Польше спецтехникой разрушили памятник советскому солдату

В городе Кошалин, что на северо-западе Польши, неизвестные вандалы разрушили мемориал Красной армии, освобождавшей республики от немецко-фашистского гнёта, сообщает Eadaily

Инцидент произошёл накануне на муниципальном кладбище Кошалина. На фотокадрах видно памятник повален и расколот, и сделать это без использования тяжёлой техники невозможно.

«Преступник или преступники, вероятно, проникли на кладбище с экскаватором через неогороженный участок», — сообщила PAP пресс-атташе полиции Кошалина Моника Косец.

EADaily дополняет, что памятник красноармейцам в Кошалине был открыт 1954 году. Монумент представляет собой советского солдата, обнимающего девушку с голубем в руке, как символом мира.

Напомним, на прошлой неделе в Польше было зафиксировано два случая осквернения памятников советским воинам. В Свиднице и Дзядлове неизвестные залили краской фрагменты мемориалов, подрисовав нацистским символы.
  • Сегодня, 13:07
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