В городе Кошалин, что на северо-западе Польши, неизвестные вандалы разрушили мемориал Красной армии, освобождавшей республики от немецко-фашистского гнёта, сообщает Eadaily
Инцидент произошёл накануне на муниципальном кладбище Кошалина. На фотокадрах видно памятник повален и расколот, и сделать это без использования тяжёлой техники невозможно.
«Преступник или преступники, вероятно, проникли на кладбище с экскаватором через неогороженный участок», — сообщила PAP пресс-атташе полиции Кошалина Моника Косец.
EADaily дополняет, что памятник красноармейцам в Кошалине был открыт 1954 году. Монумент представляет собой советского солдата, обнимающего девушку с голубем в руке, как символом мира.
Напомним, на прошлой неделе в Польше было зафиксировано два случая осквернения памятников советским воинам. В Свиднице и Дзядлове неизвестные залили краской фрагменты мемориалов, подрисовав нацистским символы.