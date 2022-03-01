Минимальная заработная плата в Республике Молдова повысится с 1 апреля до 3500 леев. Это положение содержится в проекте решения, которое сегодня будет рассмотрено правительством.
Согласно проекта, с 1 апреля 2022 года устанавливается минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе (для предприятий, организаций, учреждений, обладающих финансовой самостоятельностью, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, далее - единицы) в размере 20,71 лея в час, или 3500 леев в месяц, из расчета на полный рабочий график в среднем 169 часов в месяц, сообщает Noi.md со ссылкой на jurnal.md.
«Это увеличение обосновано необходимостью обеспечения постоянного повышения гарантий минимальной заработной платы для поддержания покупательной способности работников и обеспечения справедливой конкурентной среды на региональном и международном уровне с точки зрения использования труда», — аргументируется в примечании проекта. Гарантированная минимальная заработная плата в реальном секторе ежегодно пересматривается правительством на основе годового суммарного прироста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне.
В настоящее время минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе установлен на уровне 2935 леев, что является скромным увеличением всего на 160 леев, или 5,8%, по сравнению с предыдущим значением, которое в последний раз обновлялось 1 мая 2019 года.