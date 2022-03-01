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Нацбанк Украины рекомендует беженцам не вывозить наличную гривну за границу

Нацбанк Украины рекомендует беженцам не вывозить наличную гривну за границу

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои карточные счета, сообщает пресс-служба НБУ.
«Сделать это можно в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежные устройства с функцией приема наличных средств», - отмечается в коммюнике НБУ, передает Noi.md.

Как сообщает НБУ, украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

«Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран», - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.

  • Сегодня, 13:25
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