Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои карточные счета, сообщает пресс-служба НБУ. «Сделать это можно в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежные устройства с функцией приема наличных средств», - отмечается в коммюнике НБУ, передает Noi.md.
Как сообщает НБУ, украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.
Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).
«Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран», - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.