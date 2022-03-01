В связи с событиями в Украине Служба информации и безопасности Республики Молдова выступила с обращением, предупреждающим граждан о том, что любое разжигание войны, размежевания или национально-этнического разделения запрещено законом , сообщает noi.md
СИБ предупреждает граждан, использующих экстремистские эмблемы и символику, что, согласно статье 140 УК РМ, «пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными способами, наказываются штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности.
Совершение таких действий лицом, исполняющим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
В статье 341 указано, что «Публичные призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя или насильственному нарушению территориальной целостности Республики Молдова, а равно распространение в любых формах с этой целью материалов с такими призывами наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Статья 346 Уголовного кодекса предусматривает, что «умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности наказываются штрафом в размере до 250 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.
Серьезные штрафы грозят жителям Молдовы за нарушение равноправия граждан. В соответствии со статьей 176 «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, любая поддержка дискриминационного поведения в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни по признакам расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого другого признака наказывается штрафом в размере от 750 до 950 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
СИБ заверяет, что совместно с компетентными правоохранительными органами продолжит профилактические меры, направленные на предотвращение явлений, связанных с языком ненависти и другими вышеперечисленными противоправными действиями.
В Бельцах и в Кишиневе появились машины с наклейками в виде буквы Z, которой обозначены российские танки, участвующие в войне в Украине, сообщает point.md
Эту же букву неизвестные наносят на машины украинских беженцев. Более того, участились случаи, когда с автомобилей из Украины стали снимать номера.