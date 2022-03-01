Несмотря на сложную ситуацию, из Приднестровья продолжают ходить автобусы с пассажирами в Россию и обратно. Так, 5 марта автобус выехал из Тирасполя и благополучно добрался до Москвы вечером 7 марта. Сегодня, 9 марта, автобус отправился из Москвы в Приднестровье , сообщает novostipmr
«Автобус укомплектован: так же, как и 1-го числа, оттуда едут порядка 50 человек. Мы планируем, что он приедет вечером 11 марта. Стараемся, чтобы было несколько автобусов, чтобы один отправлялся из Приднестровья, а другой – из Москвы. В этом направлении будут работать 2 перевозчика», – сообщила ИА «Новости Приднестровья» директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул.
Из-за того, что Украина закрыта, привычный маршрут в одни сутки растянулся на 2,5, ведь теперь нужно делать огромный крюк через страны Европы. С российским паспортом перевозчики пассажиров не берут, даже если есть Шенгенская виза. С ним можно доехать только в Румынию, и то если есть билет на самолёт в другую страну.
Чтоб проехать через европейские страны, нужен загранпаспорт Молдовы, Украины, Румынии, Болгарии или иных стран ЕС. Также обязательны документы по коронавирусу: сертификат или ПЦР-тест и наличие оснований для въезда в Россию.
Завтра из Тирасполя в Москву поедут 2 автобуса. Все места уже заняты, транспорт полностью укомплектован.
В ближайшие дни будут ещё рейсы. В Россию из Приднестровья – 15 и 22 марта. Из Москвы в Тирасполь рейс запланирован на 15 марта. Автостанции Приднестровья уже принимают заявки на бронирование на эти рейсы.
Помимо нюансов с документами, стоит учесть ещё один момент – требования к багажу.
«Один пассажир может провести с собой не более 25 кг, это 2 большие сумки. В плане еды и напитков с собой можно иметь только самое необходимое. Запрещается везти с собой посылки, закатки, как привыкли из Приднестровья. Алкоголь вообще нельзя никакой брать и большие запасы еды тоже. Только то, что нужно пассажиру для поездки. С учётом неполадок в работе банковских карт нужно иметь с собой наличные деньги, не превышающие допустимые нормы», – сказала Олеся Урсул, отметив, что таковы европейские требования.
Ещё один момент: перевозчики, с которыми работают «Автостанции Приднестровья», отправляются только из Тирасполя, с территории ж/д вокзала. Посадка идёт по талонам бронирования, которые отправляются только через кассу.