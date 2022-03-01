Dnestr.TV

 
0

Открыто бронирование билетов на автобусные рейсы из Тирасполя в Москву на 15 и 22 марта

Открыто бронирование билетов на автобусные рейсы из Тирасполя в Москву на 15 и 22 марта

Несмотря на сложную ситуацию, из Приднестровья продолжают ходить автобусы с пассажирами в Россию и обратно. Так, 5 марта автобус выехал из Тирасполя и благополучно добрался до Москвы вечером 7 марта. Сегодня, 9 марта, автобус отправился из Москвы в Приднестровье , сообщает novostipmr

«Автобус укомплектован: так же, как и 1-го числа, оттуда едут порядка 50 человек. Мы планируем, что он приедет вечером 11 марта. Стараемся, чтобы было несколько автобусов, чтобы один отправлялся из Приднестровья, а другой – из Москвы. В этом направлении будут работать 2 перевозчика», – сообщила ИА «Новости Приднестровья» директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул.

Из-за того, что Украина закрыта, привычный маршрут в одни сутки растянулся на 2,5, ведь теперь нужно делать огромный крюк через страны Европы. С российским паспортом перевозчики пассажиров не берут, даже если есть Шенгенская виза. С ним можно доехать только в Румынию, и то если есть билет на самолёт в другую страну.

Чтоб проехать через европейские страны, нужен загранпаспорт Молдовы, Украины, Румынии, Болгарии или иных стран ЕС. Также обязательны документы по коронавирусу: сертификат или ПЦР-тест и наличие оснований для въезда в Россию.

Завтра из Тирасполя в Москву поедут 2 автобуса. Все места уже заняты, транспорт полностью укомплектован.

В ближайшие дни будут ещё рейсы. В Россию из Приднестровья – 15 и 22 марта. Из Москвы в Тирасполь рейс запланирован на 15 марта. Автостанции Приднестровья уже принимают заявки на бронирование на эти рейсы.

Помимо нюансов с документами, стоит учесть ещё один момент – требования к багажу.

«Один пассажир может провести с собой не более 25 кг, это 2 большие сумки. В плане еды и напитков с собой можно иметь только самое необходимое. Запрещается везти с собой посылки, закатки, как привыкли из Приднестровья. Алкоголь вообще нельзя никакой брать и большие запасы еды тоже. Только то, что нужно пассажиру для поездки. С учётом неполадок в работе банковских карт нужно иметь с собой наличные деньги, не превышающие допустимые нормы», – сказала Олеся Урсул, отметив, что таковы европейские требования.

Ещё один момент: перевозчики, с которыми работают «Автостанции Приднестровья», отправляются только из Тирасполя, с территории ж/д вокзала. Посадка идёт по талонам бронирования, которые отправляются только через кассу.
  • Сегодня, 16:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна