Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица стала гостем программы "Глобальный диалог" на Euronews. Она рассказала, как Молдова справляется с беспрецедентным для нее миграционным кризисом, а также отметила, что Молдова намерена сохранить нейтральный статус.
По словам премьер-министра, рисков вовлечения в военные действия для нас нет, как нет и причин для эскалации конфликта с приднестровским регионом. Диалог между двумя берегами Днестра постоянно продолжается. В то же время, подчеркнула Гаврилица, ситуация с Приднестровьем будет зависеть от развития событий в Украине, но власти намерены решать проблему путем переговоров и дипломатии, передает tv8.md.
Реальный риск, с которым сегодня сталкивается Молдова, — это постоянно увеличивающийся поток мигрантов. Гаврилица отметила, в нашем случае это самое большое число беженцев по отношению к населению, а также рекордная для истории страны миграционная волна. Поэтому власти нуждаются в поддержке международного сообщества и просят у Европейского Союза открыть зеленые коридоры в другие страны, а также финансовую помощь.
Вариант объединения с Румынией Молдова не рассматривает, а также не будет добиваться членства в НАТО. Наша страна нейтральна, подчеркнула премьер-министр, и принцип ее нейтральности прописан в конституции.
Относительно подачи заявки Молдовы на вступление в Европейский Союз премьер-министр признала, что вопрос интеграции будет долгим и может занять до десятилетия и больше. Но власти готовы проделать "домашнюю работу".