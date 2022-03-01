Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики утвердило единые требования, предъявляемые к электронному образу документа. Норматив зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики и принят в работу, пишет newspmr.com.
Требования, предъявляемые к электронному образу документа:
1. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования или иным установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики способом.
2. Электронный образ документа должен соответствовать оригиналу на бумажном носителе в масштабе 1:1 с плотностью точек 150-300 на дюйм. Созданный электронный образ документа должен быть доступен для восприятия и понимания человеком. Не допускается создание размытых и нечетких электронных образов документа.
3. Электронный образ документа создается в черно-белом цвете либо с оттенками серого цвета, обеспечивая сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности оригинала на бумажном носителе, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), либо в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений, либо цветного текста, если это имеет значение для передачи информации, зафиксированной в документе.
4. Файл электронного образа документа должен быть создан в формате PDF. Размер файла электронного образа не должен превышать 30 мегабайт.
5. Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа (например: наименование организации_от_05122016_01-26_256.pdf). В имени файла электронного образа документа допускается использовать только прописные буквы на латинице или кириллице, цифры, а также знак нижнего подчеркивания.
6. Файлы и данные электронного образа документа, содержащиеся в файлах, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке javascript или любых других языках программирования.
7. Электронный образ документа заверяется в соответствии с законодательством простой электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронный образ документа должен обеспечивать сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, должен содержать графическую подпись лица, печать и угловой штамп бланка (при наличии).