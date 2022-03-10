Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории на Украине. С этим заявлением представитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду, 9 марта, сообщает Еadaily
По его версии, «США не располагают или не контролируют какие-либо химические или биологические лаборатории на Украине». Как заверил Прайс, Вашингтон «в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывает и не располагает такими вооружениями где-либо».
Посол РФ в США Анатолий Антонов в начале февраля текущего года напомнил, что «Соединенные Штаты по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во вторник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отметила, что на Украине имеются «биологические исследовательские объекты» и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. С этим заявлением Нуланд выступила, отвечая на вопрос, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Обновлено 11:05 В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — сказал он.
По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.
Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.
"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — добавил генерал.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.