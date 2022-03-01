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Россия не будет участвовать в Совете Европы

Россия не будет участвовать в Совете Европы

Как заявили в МИД РФ, "недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе"

РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают "линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", передает ТАСС.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что ход событий "становится необратимым". "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", - говорится в документе.
tass.ru
  • Сегодня, 09:14
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