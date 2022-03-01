Молдова надеется, что подключение к европейской системе электропередач станет постоянным
По словам вице-премьера РМ Андрея Спыну, в условиях конфликта на Украине будущее поставок газа непредсказуемо, и по этой причине Кучурганская ГРЭС отказывается подписывать контракт о продлении еще на один год, передает kp.md.
Вице-премьер Спыну сообщил, что правительство просубсидирует стоимость электроэнергии, произведенной ТЭЦ страны в марте, с целью покрытия их убытков. Это означает, что в марте тариф на электроэнергию останется без изменений, а до конца месяца НАРЭ установит новые тарифы, которые вступят в силу с 1 апреля.
„Мы провели переговоры с представителями Кучурганской ГРЭС о продлении контракта еще на один год. С началом конфликта на Украине ситуация изменилась, и контракт будет продлен только на месяц, до 1 мая. Причина – неопределенность с поставками газа. К 1 апреля у нас появятся новые тарифы, слишком большого их повышения не будет.
Нет оснований для увеличения тарифов вдвое", - рассказал Андрей Спыну.
Вице-премьер сообщил, что в этом месяце состоялось первое тестирование подключения Республики Молдова к европейской системе электропередачи. Из-за конфликта Молдова с Украиной остались подсоединенными к европейской энергосистеме без проведения дополнительного тестирования.
„Национальная стратегия в области электроэнергии заключается в том, чтобы Республика Молдова была подключена к европейской системе передачи электроэнергии. Сделать это мы можем только вместе с Украиной. 2022 год – год тестирования.
Первое тестирование – в феврале, следующее – в августе. Как проводится тестирование? Оно означает отключение от восточной системы и подключение к западной. Когда проводилось это тестирование, начался конфликт, и Украина решила больше не подключаться к восточной энергосистеме (Беларуси и Российской Федерации) и направила Евросоюзу запрос о том, чтобы эта синхронизация с европейской системой была произведена в срочном порядке, без августовского тестирования.
Мы также направили аналогичный запрос. Вопрос был проанализирован в рамках Энергетической комиссии, и было выдано положительное заключение, согласно которому мы должны в срочном порядке подключиться к европейской системе”, - сообщил Спыну.
Напомним, что Кучурганская ГРЭС обеспечивает 80% потребности Республики Молдова в электроэнергии. Согласно контракту на закупку, Кишинев приобретает электроэнергию по цене 5,35 цента США за 1 кВт·ч. Контракт действует до 1 апреля 2022 года.