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Картами российских банков нельзя будет платить в Молдове

Картами российских банков нельзя будет платить в Молдове

Граждане России не смогут осуществлять в Молдове платежи по картам Visa и Mastercard российских банков с 10 марта.

В частности, с 10 марта карты Visa и Mastercard российских банков будут работать только внутри России, а также в странах, где работает российская платёжная система «Мир», передает noi.md

При этом картами российской платёжной системы «Мир» платить можно пока только в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Также картой в этих же странах можно платить онлайн. Но число точек и банкоматов, принимающих «Мир», в разных странах отличается.

Например, по данным самой системы, в Армении или Беларуси снять деньги с карты или расплатиться «Миром» можно «во всей платежной инфраструктуре страны». В Таджикистане «Мир» принимается «в более чем половине устройств страны», а в Турции и Вьетнаме — только в трети устройств.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже предупредила российских туристов, желающих отдохнуть за границей, о последствиях отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. Стало известно, что в настоящий момент на руках у россиян находится более 140 миллионов активных карт Visa и Mastercard - с 10 марта они будут работать исключительно внутри страны.

Специалисты заявили, что в сложившейся ситуации сильнее всего пострадает самостоятельный туризм. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах. При этом отмечается, что некоторые авиаперевозчики (например, Турция) принимают оплату картами «МИР».

«Прежней свободы с широким выбором комбинаций стыковочных авиаперелетов в любые уголки мира и обратно больше нет — придется летать только теми авиакомпаниями, которые принимают "МИР", и в ограниченное количество стран», — подчеркнули в АТОР.

Кроме того, путешественников предупредили о проблемах с тратами за границей из-за новых ограничений Центробанка на снятие наличной валюты. Ранее в марте россиянам посоветовали запасаться наличными в случае путешествий за границу. Туристов призвали быть более предусмотрительными и не рассчитывать на отдыхе исключительно на безналичную оплату покупок и услуг.

noi.md
  • Сегодня, 09:23
  • DTV
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