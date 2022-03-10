Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, сообщает РИА Новости
"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, н добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.