Dnestr.TV

 
0

Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине

Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине

Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, сообщает РИА Новости

"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, н добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна