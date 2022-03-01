Dnestr.TV

 
0

Молдавский МИД прокомментировал просьбу Приднестровья о признании независимости

Молдавский МИД прокомментировал просьбу Приднестровья о признании независимости

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в интервью AGERPRES прокомментировал просьбу Приднестровья о признании независимости, сообщает noi.md

«Приднестровье регулярно повторяет эти требования. Очевидно, что в этой очень напряженной обстановке в регионе это повторение не способствовало усилиям по сохранению спокойствия в нашей стране. В то же время всем нам хорошо известно, что Приднестровье, приднестровский регион Республики Молдова, получает и хочет продолжать получать выгоду от связей Молдовы с европейским пространством, в том числе торговых связей, и, собственно, большая часть продукции, экспортируемой из Приднестровского региона, движется в сторону Европейского союза. В этом смысле Приднестровский регион Республики Молдова также является бенефициаром очень тесных отношений, которые Республика Молдова имеет с Европейским союзом», — заявил Попеску.

4 марта МИД Приднестровья призвал Республику Молдова «окончательно урегулировать» приднестровский конфликт и подписать межгосударственное соглашение между Кишиневом и Тирасполем. Также 4 марта в Брюсселе была представлена ​​заявка Республики Молдова на членство в Европейском союзе.

3 марта, президент Республики Молдова Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица и председатель парламента Игорь Гросу подписали официальное заявление о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу.
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна