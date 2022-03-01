Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в интервью AGERPRES прокомментировал просьбу Приднестровья о признании независимости, сообщает noi.md
«Приднестровье регулярно повторяет эти требования. Очевидно, что в этой очень напряженной обстановке в регионе это повторение не способствовало усилиям по сохранению спокойствия в нашей стране. В то же время всем нам хорошо известно, что Приднестровье, приднестровский регион Республики Молдова, получает и хочет продолжать получать выгоду от связей Молдовы с европейским пространством, в том числе торговых связей, и, собственно, большая часть продукции, экспортируемой из Приднестровского региона, движется в сторону Европейского союза. В этом смысле Приднестровский регион Республики Молдова также является бенефициаром очень тесных отношений, которые Республика Молдова имеет с Европейским союзом», — заявил Попеску.
4 марта МИД Приднестровья призвал Республику Молдова «окончательно урегулировать» приднестровский конфликт и подписать межгосударственное соглашение между Кишиневом и Тирасполем. Также 4 марта в Брюсселе была представлена заявка Республики Молдова на членство в Европейском союзе.
3 марта, президент Республики Молдова Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица и председатель парламента Игорь Гросу подписали официальное заявление о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу.