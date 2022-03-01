Государственный таможенный комитет информирует о вступлении в силу Постановления Правительства «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на зерновые, масличные и технические культуры». Такая мера предпринимается для обеспечения продовольственной безопасности республики.
В целях обеспечения продовольственной безопасности ПМР установлена экспортная сезонная таможенная пошлина в отношении товаров, вывозимых с территории Приднестровской Молдавской Республики, классифицируемых в товарных подсубпозициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 0713 20 000, 1001 11 000 – 1001 99 000, 1003 10 000 – 1003 90 000, 1004 10 000 – 1004 90 000, 1005 10 130 – 1005 90 000, 1201 10 000 – 1201 90 000, 1204 00 100 – 1204 00 900, 1205 10 100 – 1205 90 000, 1206 00 100 – 1206 00 990, 1207 50 100 – 1207 50 900, в размере 100 (ста) процентов от таможенной стоимости товаров.
Настоящее Постановление опубликовано Министерством юстиции ПМР 09 марта с.г. (САЗ 22-9).
Пошлина устанавливается в отношении товаров, вывозимых из Приднестровья. С Товарной номенклатурой можно ознакомиться на сайте ГТК ПМР.