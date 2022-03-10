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В Венгрии впервые избрали президентом женщину

В Венгрии впервые избрали президентом женщину

Парламент Венгрии впервые избрал новым президентом страны женщину — Каталин Новак, сообщает Газета.ru ссылаясь на телеканал М1.

За нее проголосовало 137 из 199 депутатов.

В настоящее время 44-летняя Новак занимает должность министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. До этого работала в Министерстве иностранных дел.

Ее соперником был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Кандидатуру Новак выдвинула правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан.

Общественная деятельность
В 2010-2018 и в 2010-2020 годах Новак была редактором журналов The Family-Friendly Turn и Family-Friendly Decade. Автор более 50 статей о семье.

В 2018 году она основала и возглавила Клуб "Женщины за Венгрию" и движение "Женщины за венгерскую нацию". С 2019 года она является вице-президентом венгерского и международного Демократических союзов женщин. Постоянно участвует в работе Всемирного конгресса семей, участники которого выступают за продвижение традиционных семейных ценностей.

Личные сведения

Владеет английским, французским, немецким и испанскими языками. Любит бег и лыжный спорт, увлекается театром, кино, настольными играми. Несколько лет назад взяла собаку из приюта.

Замужем, супруг Иштван Вереш (сотрудник Национального банка Венгрии). Сыновья Адам (2004), Тамаш (2006) и дочь Ката (2008).

С 2012 года президентом Венгрии является Янош Адер. Его избирали на этот пост дважды.

Ранее сообщалось, что в Швеции впервые в истории страны премьером избрали женщину. Пост заняла Магдалена Андерссон, которая раннее работала министром финансов Швеции с 2014 годуа. Тогда она тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.
  • Сегодня, 13:17
  • DTV
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