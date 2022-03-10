Парламент Венгрии впервые избрал новым президентом страны женщину — Каталин Новак, сообщает Газета.ru ссылаясь на телеканал М1.
За нее проголосовало 137 из 199 депутатов.
В настоящее время 44-летняя Новак занимает должность министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. До этого работала в Министерстве иностранных дел.
Ее соперником был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.
Кандидатуру Новак выдвинула правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан.
Общественная деятельность В 2010-2018 и в 2010-2020 годах Новак была редактором журналов The Family-Friendly Turn и Family-Friendly Decade. Автор более 50 статей о семье.
В 2018 году она основала и возглавила Клуб "Женщины за Венгрию" и движение "Женщины за венгерскую нацию". С 2019 года она является вице-президентом венгерского и международного Демократических союзов женщин. Постоянно участвует в работе Всемирного конгресса семей, участники которого выступают за продвижение традиционных семейных ценностей.
Личные сведения
Владеет английским, французским, немецким и испанскими языками. Любит бег и лыжный спорт, увлекается театром, кино, настольными играми. Несколько лет назад взяла собаку из приюта.
Замужем, супруг Иштван Вереш (сотрудник Национального банка Венгрии). Сыновья Адам (2004), Тамаш (2006) и дочь Ката (2008).
С 2012 года президентом Венгрии является Янош Адер. Его избирали на этот пост дважды.
Ранее сообщалось, что в Швеции впервые в истории страны премьером избрали женщину. Пост заняла Магдалена Андерссон, которая раннее работала министром финансов Швеции с 2014 годуа. Тогда она тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.