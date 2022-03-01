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Додон: Цена на газ для Молдовы в апреле может превысить 1400 долларов

Додон: Цена на газ для Молдовы в апреле может превысить 1400 долларов

Исходя из заложенной в контракт на поставку газа формулы, в апреле цена на голубое топливо для Молдовы может превысить 1300-1400 долларов. Это отразится и на тарифе, а компенсировать его рост после 31 марта правительство не будет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил Игорь Додон, сообщает point.md

Председатель Молдавско-Российского делового союза в очередной раз обратил внимание на необходимость срочного проведения переговоров по этому вопросу с РФ.

"Напомню, некоторые страны-кандидаты на вступление в ЕС, например, Сербия, получают газ по 270 долларов. Венгрия, член ЕС и НАТО, получает по 300 с чем-то. Значит, можно обсуждать этот вопрос с РФ и попытаться получить более низкую цену. Осталось совсем немного: более 2 недель, и будет 1 апреля, повысится цена на газ. А следом повысится стоимость электроэнергии, которую мы получаем из Кучургана, а они работают на газу. Если не могут найти общий язык с русскими, пусть тогда найдут деньги у партнёров по развитию для компенсации этого повышения хотя бы на какой-то период. Не помогут партнёры – возьмите из госрезерва", – сказал Додон.

Он отметил, что рост тарифа на газ на фоне повышения других цен и возможного блокирования экспорта и импорта станет для граждан серьёзным ударом.
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
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