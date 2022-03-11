Обострение ситуации на Украине напрямую оказывает влияние на возможность политического решения приднестровского конфликта в ближайшее время. Об этом заявил на телеканале TVR Moldova вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, сообщает EADaily
По словам политического представителя Кишинева, под вопросом остается и продолжение работы в формате постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели в консультациях ПМР м РМ) — общепризнанной наиболее эффективной площадки для диалога конфликтующих сторон. Он отметил, что «то, как будет развиваться процесс переговоров и урегулирования приднестровского конфликта, зависит от того, как будет развиваться конфликт в Украине».
«Без сомнения, это уже повлияло. В последние две недели вся повестка, которую мы наметили на первое полугодие в отношениях с Тирасполем, перевернулась с ног на голову. Я не думаю, что в мае у нас будет "5+2", как я объявлял ранее. Региональный фон другой, у нас другая ситуация, регулируются другие кризисы», — сказал Серебрян.
Вместе с тем, говорит вице-премьер, о военном конфликте с Приднестровьем «говорить не приходится, тревожных признаков нет». Ранее молдавские власти подтвердили, что не видят угрозы со стороны дислоцированной на Левобережье Оперативной группы российских войск (ОГРВ охраняет склады вооружения и проводит миротворческую операцию). При этом ряд украинских СМИ периодически нагнетают обстановку распространяя ложные заявление об активности российских военных со стороны Приднестровского региона.
«Я не могу сказать, что нет причин для беспокойства. Было бы полной ложью и лицемерием так говорить. Общество подвергается большому давлению. Мы не ожидали такого большого наплыва беженцев. Когда видишь тысячи беженцев на границе, думаешь о том, что может случиться», — заключил Олег Серебрян.
Процесс переговоров и урегулирование приднестровского конфликта будет зависеть от развития конфликта в Украине", - сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции.
Он заявил о том, что приближение военных действий к границе Республики Молдова усилит панику в обществе, но не будет предпосылок, которые непосредственно коснутся нас.
Относительно требования независимости Тирасполя Олег Серебрян сказал, что "в этом плане нет ничего нового, и каждый раз, когда Республика Молдова делала шаг на запад, появлялось такое коммюнике", пишет point.md
Напомним, ранее Тирасполь заявлял о том, что переговорный процесс по приднестровскому урегулированию фактически остановлен с 2019 года. Кишинев отказывается выполнять взятые ранее на себя обязательства.
27 января состоялись первые рабочие консультации в формате видеоконференции главы МИД ПМР Виталия Игнатьева с новым вице-премьером РМ по реинтеграции Олегом Серебряном. Обсуждались вопросы возобновления деятельности отраслевых рабочих групп по всем направлениям и выработки конкретных решений существующих проблем. Тогда Серебрян констатировал, что «приднестровский случай не является неразрешимым, но вряд ли разрешится в обозримом будущем».
Как сообщало EADaily , после того как 3 марта власти Молдавии подали заявку на вступление в Европейский союз, МИД Приднестровья обратился к международному сообществу с предложением «признать существующую более 30 лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с ПМР».