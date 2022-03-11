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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.

Ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети. Кроме того, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики владеющей Instagram и Facebook корпорации Meta, которая призвала к насилию против россиян. Отмечается, что СК рассмотрел действия корпорации как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали принять решительные меры, если платформы Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta, не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих.

11 марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram, если корпорация подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении ВС РФ в своих соцсетях.

Роскомнадзор уже направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. Накануне сообщалось, что компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к насилию и пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента. Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.
источник: РИА Новости
  • Сегодня, 13:40
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